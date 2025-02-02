Последнее обновление: 02.02.2025 14:13

Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №1 от 15 января 2025 года на 11% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, установлены также тарифы на транспортировку нефти по двум новым объединенным внутриреспубликанским маршрутным направлениям.

"Данное решение не касается цен на топливо, реализуемое населению", - подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу c 1 февраля 2025 года.

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