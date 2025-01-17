В Беларуси тарифы на прокачку нефти с 1 февраля повысятся

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики №1 от 15 января установлены тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба".

Согласно документу, тарифы по прокачке нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления по направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 698,48 российского рубля за тонну нетто без НДС. По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) - граница Республики Беларусь и Украины - 239,52 российского рубля.

Кроме того, установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании "Гомельтранснефть Дружба" на территории страны при расчетах в белорусских рублях (за тонну нетто без НДС):

Речица – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" – 2,96 рубля;

Речица – Адамова Застава – 16,29 рубля;

Речица – линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – 2,71 рубля;

Речица – Броды – 3,69 рубля;

ЛДПС Мозырь – Адамова Застава – 13,57 рубля;

Невель-Полоцк – 2,56 рубля;

Унеча (Высокое) – Полоцк – 11,63 рубля;

Полоцк – Новополоцк – 0,03 рубля;

Речица – ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк – 22,06 рубля;

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк – 19,33 рубля;

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – 19,29 рубля;

Полоцк – НПС Гомель – ЛДПС Мозырь – 19,29 рубля;

Унеча (Высокое) – Мозырь – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" – 5,83 рубля;

Унеча (Высокое) – ЛДПС Мозырь – 5,59 рубля;

ЛДПС Мозырь – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" – 0,24 рубля,

Унеча — Полоцк — Новополоцк — 11,66 рубля,

Невель — Полоцк — Новополоцк — 2,59 рубля.

В целом тарифы увеличены примерно на 11%.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.