МАРТ повысило тарифы на прокачку российской нефти по Беларуси с 1 февраля

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси, с 1 февраля 2023 года будут проиндексированы на 9%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 8 от 23 января 2023 г.

Как сообщает МАРТ, также предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, учитывающее прогнозируемый в Беларуси на 2023 год индекс цен производителей промышленной продукции, а также удельные тарифы (за 100 ткм) по транспортировке нефти по транзитным направлениям.