В ПАСЕ единогласно приняли резолюцию по Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 30 января 2025 года единогласно приняла резолюцию по Беларуси.

"Ассамблея... считает, что так называемые выборы, организованные в Беларуси 26 января 2025 года, не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов и не имеют никакого демократического доверия... Нет оснований для признания легитимности Александра Лукашенко как президента", – говорится в резолюции.

ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы четко заявить о непризнании избрания Лукашенко на пост президента Беларуси, а также "принять решительные меры для расширения и усиления целевых санкций против режима и тех, кто поддерживает его незаконную деятельность".

Ассамблея предлагает продолжить и усилить поддержку структур белорусских демократических сил во главе со Светланой Тихановской.

Делегаты ПАСЕ также предлагают ввести дополнительные меры для облегчения въезда в государства-члены Совета Европы и пребывания в безопасных и достойных условиях для белорусских граждан, которые бегут от режима Лукашенко.

Ассамблея подчеркнула, что для приведения в соответствие с ценностями Совета Европы и сохранения своего суверенитета и независимости, официальная Беларусь должна прекратить репрессии против своих граждан, освободить всех политических заключенных, "обеспечить организацию свободных и честных выборов и... сделать возможной мирную передачу власти".

Также от властей Беларуси требуют "немедленно ввести мораторий на смертную казнь и принять меры для ее окончательной отмены".

Как сообщалось, ЦИК Беларуси нарисовала на "выборах" Лукашенко почти 87% голосов.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия отказались признавать эти "выборы".

Сам Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе его перевыборы.