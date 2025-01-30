Последнее обновление: 30.01.2025 15:31

В Минобороны Польши ожидают роста провокаций на границе с Беларусью

В Минобороны Польши считают, что с развертыванием избирательной кампании в стране возрастет и число провокаций на границе с Беларусью. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Он отметил, что власти Беларуси под диктовку Кремля уже несколько лет применяет мигрантов для оказания давления на внешнюю границу ЕС.

По словам Залевского, даже нынешнее уменьшение миграционного давления является частью более широкой провокации с целью усыпить бдительность польских служб и вмешиваться во внутренние политические процессы в Польше.

"Я ожидаю увеличения этих провокаций в течение президентской кампании в последующие месяцы. Я не сомневаюсь в этом", – сказал Залевский.

"Однако сегодня пересечь нашу границу сложнее. Военные также лучше подготовлены, и граница лучше укреплена физически", – добавил он.

В конце ноября сообщалось, что нелегальные мигранты нашли новый способ пересечения границы из Беларуси в Польшу. Они начали использовать для пересечения границы из Беларуси пограничные переходы, которые временно закрыты для движения транспорта.

С 10 декабря Польша продлила еще на 90 дней функционирование буферной зоны на границе с Беларусью.

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