Последнее обновление: 10.07.2024 17:11

Польша не пускает фуры через пункт пропуска "Козловичи"

Польская сторона с 3-х часов ночи 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи". Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Отмечается, что во вторник в этом пункте пропуска не было очереди из грузовиков, но за ночь она выросла до 600 фур.

По словам водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль.

Между тем в направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного.

В ГТК просят учитывать эту информацию при планировании маршрута следования через границу. Об изменении ситуации ведомство обещает сообщить дополнительно.

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