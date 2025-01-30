Литовские пограничники обнаружили 25-метровый тоннель недалеко от границы с Беларусью

Сотрудники Службы охраны государственной границы (VSAT) обнаружили возле деревни Пашальчяй подземный тоннель длиной около 25 метров. Об этом сообщает LRT.

Предполагается, что он использовался контрабандистами. Тоннель был найден в Шальчининкайском районе недалеко от границы с Беларусью.

Советник Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис подтвердил, что тоннель действительно найден, но не стал раскрывать его точное местоположение и обстоятельства обнаружения.

«Поскольку начато досудебное расследование, все детали мы согласовываем с прокуратурой. Однако в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление с полной информацией», – сообщил он.

Хотя после установки физического барьера – защитного забора с колючей проволокой – на границе с Беларусью борьба с контрабандой значительно усложнилась, контрабандисты продолжают искать новые способы незаконных перевозок. Среди используемых методов – GPS-датчики, зашифрованные каналы связи и даже воздушные шары для транспортировки контрабандных товаров.