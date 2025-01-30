Последнее обновление: 30.01.2025 18:29

Миноблисполком проиндексировал чеки «Жилье»

Решением Минского областного исполнительного комитета № 39 от 24 января 2025 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно решению, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 37,851 (в настоящее время – 36,936).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.



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