В Беларуси тарифы на ЖКУ в 2025 году повысятся

Лукашенко 30 января подписал указ № 45, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год, сообщает его пресс-служба.

В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2025 году на Br21 (0,5 базовой величины).

Повышение тарифов проводится в 2 этапа: с 1 января - на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 17,05, с 1 июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на Br3,95.

В 2025 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,8%, семьи из двух пенсионеров - 8,3%.

При этом в условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.