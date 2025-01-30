Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных. Об этом пишет The Times of Israel

Согласно информации, такое решение принято в качестве протеста против организации процесса возвращения заложников из плена ХАМАС. Палестинские заключенные уже находились в автобусах и выехали с территории тюрьмы, когда процесс приостановили.

Премьер-министра Израиля шокировали кадры освобождения заложников Арбель Йехуд и Гади Моше Мозеса, появившиеся в сети. На них толпа в секторе Газа буквально осаждает испуганных пленников, "обложив" машину Красного Креста.

Семья освобожденной заложницы попросила израильские СМИ не показывать это видео в эфире. Нетаньяху назвал эти кадры «шокирующими». Он потребовал, чтобы такие ужасные ситуации больше не повторялись и для заложников были обеспечены гарантии безопасности.

Ранее, 30 января, была освобождена из заложников военнослужащая ЦАХАЛ Агам Бергер. При этом, подчеркивает Reuters, ее также провели по грудам обломков между сильно поврежденными зданиями в Джабалии на севере Газы, прежде чем передать Красному Кресту.