Немецкий парламент одобрил резолюцию по закрытию границ

Немецкий парламент одобрил в среду предложение о мерах по резкому ограничению иммиграции в страну, представленное оппозиционным Христианско-демократическим союзом (ХДС) и поддержанное партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Резолюция не носит обязывающий для правительства характер, но роль АдГ в ее принятии имела символический характер, поскольку это нарушило табу на политическое сотрудничество с этой партией, которая считается ультраправой, сообщает Reuters.

В Германии 23 февраля пройдут парламентские выборы, на которых, по данным опросов, победу одержит ХДС, а АдГ займет второе место.

Вопрос иммиграционной политики резко обострился в Германии после нападения с ножом, совершенного в Баварии афганским иммигрантом. В результате нападения погиб двухлетний ребенок и 41-летний взрослый, который попытался вмешаться. Еще три человека получили ранения. Подозреваемый попал в ЕС через Болгарию, а уже оттуда отправился в Германию. После этого инцидента лидер ХДС Фридрих Мерц пообещал закрыть немецкие границы.

В среду Мерц представил в Бундестаге две резолюции: о дополнительных мерах безопасности и о закрытии границ Германии для пресечения незаконной миграции. После многочасовых дебатов резолюция о закрытии границ была принята большинством всего в три голоса благодаря поддержке АдГ, а первая резолюция была отвергнута. В связи с этим социал-демократы и "зеленые" обвинили ХДС в сознательном сломе табу на сотрудничество с АдГ, поскольку Мерц знал, что эти партии не поддержат выдвинутые им предложения.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц также выступил с утверждениями о возможной коалиции ХДС и АдГ после выборов, хотя партия Мерца в настоящее время исключает такой вариант. Против сотрудничества с АдГ также публично высказались немецкая католическая и протестантская церкви.

По оценке Reuters, данный политический ход Мерца затруднит его возможные коалиционные переговоры с социал-демократами и "зелеными" после выборов.

Мерц заявил, что его решение не было неправильным просто потому, что его поддержали "неправильные люди", а также обвинил социал-демократов и "зеленых" в блокировании необходимых изменений в иммиграционной политике.

Председатель АдГ Алис Вайдель обвинила в среду мейнстримовые партии в неуважении к немецким избирателям.

"Это так называемый защитный барьер (от сотрудничества с АдГ) является не чем иным, как антидемократическим картельным сговором с целью исключить миллионы избирателей (из политического процесса)", - сказала Вайдель во время дебатов в Бундестаге.