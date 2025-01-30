Безработица в еврозоне в декабре выросла до 6,3%, в ЕС - до 5,9%

Безработица в еврозоне в декабре составила 6,3% по сравнению с минимальными за всю историю 6,2% месяцем ранее. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Ноябрьский уровень при этом пересмотрен с 6,3%.

В ЕС безработица составила 5,9% после 5,8% месяцем ранее.

В 27 странах ЕС в декабре насчитывалось 12,978 млн безработных, из которых 10,830 млн находились в зоне евро. По сравнению с дикарём 2023 года число безработных снизилось на 261 тыс. в ЕС и на 266 тыс. в зоне евро.

В декабре в ЕС насчитывалось 2,927 млн безработных среди молодежи (в возрасте до 25 лет), из которых 2,359 млн - в зоне евро. Уровень безработицы среди молодежи составил 15,0% в ЕС и 14,8% в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в декабре зафиксированы в Чехии (2,6%), на Мальте и в Польше (3,0%), а самые высокие - в Греции (9,4%) и Испании (10,6%).

В Германии безработица осталась на уровне 3,4%. Во Франции показатель вырос до 7.8% с 7,7% в ноябре, в Италии увеличился до 6,2% с 5,9% в ноябре.