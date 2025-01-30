Первый гражданский сверхзвуковой авиалайнер успешно прошел испытания в США

Прототип сверхзвукового гражданского авиалайнера — XB-1 — во время демонстрационного полета впервые преодолел звуковой барьер. Об этом сообщила компания-производитель Boom Supersonic.

В сообщении отмечается, что XB-1 — первый в мире гражданский сверхзвуковой реактивный самолет, созданный частной компанией.

Самолет взлетел из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии, набрал высоту в 10,76 тыс. м и достиг скорости 1,1 Маха (около 1 358 км/ч). В ходе 34-минутного испытательного полета он достигал этой рекордной скорости трижды, поддерживая ее несколько минут.

Это 13-й испытательный полет XB-1: первый состоялся в марте прошлого года, затем провели серию из 11 полетов «во все более сложных условиях для оценки систем и аэродинамики». Во всех случаях самолетом управлял пилот, во время этой демонстрации тестировалось в том числе управление «без рук».

XB-1 выполнен из композитных материалов из углеродного волокна. Он имеет изогнутую форму и загибающийся вниз нос, чтобы уменьшить волновое сопротивление и воздушный поток, тем самым сохранив устойчивость и предотвратив повреждения. Из-за длинной носовой части самолет оснащен системой визуального контроля в режиме дополненной реальности, чтобы обеспечить видимость взлетно-посадочной полосы.