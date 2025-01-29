Последнее обновление: 29.01.2025 18:06

Таможенники Германии обнаружили около 1,5 млрд контрабандных сигарет

Таможенники в Ганновере раскрыли банду, которая ввезла в ЕС около 1,5 млрд сигарет (это 150 морских контейнеров) и не уплатила таможенные пошлины на €550 млн евро, пишет Bild.

Следователи из Бельгии, Нидерландов и Германии выдали 15 ордеров на обыск и арестовали десять подозреваемых. Еще пятеро подозреваемых ждут своей участи.

Контрабандные сигареты в основном произведены в Турции и Иране.

Помимо сигарет, контрабандисты ввозили также трубочный табак. Доставляли товар скрытно, например, под видом стройматериалов. При импорте в документах указывались ложные описания товаров и фиктивные покупатели.



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