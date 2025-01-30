Латвия купит 42 боевые машины пехоты ASCOD за €373 млн

Латвия заключила договор с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD за €373 млн. Договор о поставках ASCOD подписали заместитель государственного секретаря Министерства обороны по обеспечению генерал-майор Андис Диланс и вице-президент GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Эрнандес в присутствии министра обороны Андриса Спрудса.

БМП ASCOD (Austrian Spanish Cooperative Development) – боевая машина пехоты, состоящая на вооружении войск Австрии, Испании, Великобритании, США и Филиппин. Она оснащена автоматической пушкой калибра 30 мм, пулеметом и противотанковым оружием.

Экипаж БМП состоит из трех человек, она перевозит еще шесть солдат в полном боевом оснащении. Новые боевые машины пехоты заменят гусеничные бронемашины CVR(T), которые вооруженные силы приобрели у Великобритании.

Как сообщает Минобороны Латвии, процесс закупки боевых машин был начат в 2023 году, во время которого были проведены функциональные испытания для получения данных об эксплуатационных возможностях. Также оценивали стоимость техники, доступное оборудование, сроки поставки и другие аспекты.

Развитие потенциала боевых машин пехоты является одним из приоритетов Латвии в рамках целей НАТО по повышению боеспособности.

По словам министра обороны, договор о поставке современных боевых машин пехоты знаменует собой новый этап в механизации сухопутных войск латвийской армии. Также это большое событие для военной промышленности Латвии, которая будет участвовать в подготовке боевых машин.

В прошлом году в Латвии завершили финансируемый ЕС проект по установке современных видеокамер дальнего действия/термического видеонаблюдения для выполнения задач Государственной пограничной службы на побережье Рижского залива Балтийского моря.

Министерство обороны Латвии также выпустило буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором также содержатся советы о том, как действовать, если территория окажется под оккупацией.