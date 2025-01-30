Лидер группировки ХТШ Ахмед аль-Шараа стал временным президентом Сирии

Фактического лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа объявили президентом страны на переходный период. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Он должен сформировать временный законодательный совет, который будет работать до принятия новой конституции страны.

Аш-Шараа заявил, что после "переходного периода" постоянное правительство Сирии должно быть сформировано в результате выборов, но не уточнил, как долго "переходный период" может продлиться.

Новые власти Сирии отменили Конституцию от 2012 года, приостановили действие всех основных законов, а также распустили партию бывшего президента Башара Асада "Баас", вооруженные формирования и службы безопасности.

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", признанная террористической во многих западных странах, и ее союзники из рядов вооруженной оппозиции с конца ноября до 7 декабря сумела продвинуться с севера Сирии до Дамаска и захватить власть в стране, свергнув президента Башара Асада и его окружение. Войска и силовики не оказали им почти никакого сопротивления. Асад покинул страну и получил убежище в России.