Последнее обновление: 30.01.2025 15:31

Минобороны Беларуси аккредитовало кубинского военного атташе

Минобороны Беларуси аккредитовало военного, военно-морского и военно-воздушного атташе при посольстве Кубы в Беларуси Мигеля Анхеля Переса Боусы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, аккредитация состоялась в рамках встречи начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко с кубинском послом Кубы Сантьяго Пересом Бенитесом.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества между странами, перспективы и направления по дальнейшему его развитию», - говорится в сообщении.

Резиденция военного дипломата в Минске открыта впервые.



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