Последнее обновление: 30.01.2025 15:31

ПАСЕ одобрила санкции в отношении Грузии и потребовала инициировать досрочные выборы

Категории: Грузия ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, в которой вводит санкции против властей Грузии и требует от нее запустить процесс досрочных парламентских выборов под контролем ПАСЕ. Об этом говорится в принятой вечером 29 января соответствующей резолюции ПАСЕ.

Резолюция ПАСЕ ставит жесткое условие к властям Грузии по запуску процесса досрочных парламентских выборов, которые должны состояться под мониторингом ПАСЕ.

"Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением", - говорится в резолюции.

Стоит заметить, что 114 депутатов ПАСЕ проголосовали "за", 13 – "против" и 7 воздержались.

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