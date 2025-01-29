Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО

Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства Молдавия-НАТО (ITPP) на 2025-2028 годы.

"Молдова должна быть готова к предотвращению и противодействию гибридным вызовам посредством комплексного подхода на национальном уровне. Молдова и НАТО также расширят свое сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности", - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, комментируя стратегические цели документа.

Представляя программу на заседании правительства, он заявил, что документом предусмотрено достижение ряда стратегических целей: углубление политического диалога и практического сотрудничества в целях повышения уровня информированности и осведомленности о ситуации в области безопасности. Молдова внедрит евроатлантические стандарты в своих институтах обороны и безопасности, укрепит свой оборонный потенциал и повысит оперативную совместимость с партнерами и союзниками по НАТО.

Попшой особо подчеркнул, что "реализация программы полностью соответствует нейтральному статусу Молдовы".

ITPP - это новый формат взаимоотношений Молдовы и НАТО, к которому стороны переходят с 2025 года. До этого сотрудничество осуществлялось на основании Индивидуального план партнерства (IPAP) с НАТО. Первый такой план был подписан президентом Молдовы Владимиром Ворониным в Брюсселе в 2006 году, после чего он дополнялся и продлевался ежегодно.