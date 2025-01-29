В Кремле заявили о намерении продолжать диалог с новыми сирийскими властями

Россия будет продолжать выстраивать диалог с новыми сирийскими властями. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги визита российской делегации в Дамаск.

"Это важная поездка, это важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков, которого цитируют росСМИ.

При этом Песков отказался комментировать сообщения о том, что на этих переговорах сирийские власти попросили Россию о компенсациях для восстановления доверия и о выдаче экс-президента Сирии Башара Асада.

"Я это оставляю без каких-либо комментариев. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями", - ответил Песков.

В ходе первого после падения режима Башара Асада визита российской делегации в Дамаск новые сирийские власти потребовали от Москвы признать "прошлые ошибки" и выплатить компенсацию. Об этом говорится в заявлении сирийских властей по итогам переговоров.

В частности, в заявлении отмечается, что в ходе переговоров была подчеркнута "роль России в восстановлении отношений с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации и содействие реконструкции". В документе не уточняется, какую конкретно компенсацию Дамаск хочет получить от Москвы.

Новая администрация также подчеркнула, что "восстановление отношений должно учитывать прошлые ошибки".

Следует отметить, что в Сирии находятся две ключевые российские военные базы, которые Кремль хочет сохранить. Однако попытки Москвы договориться с Дамаском о сохранении военных баз зашли в тупик. Турция, которая поддержала повстанцев во время наступления на Дамаск из Идлиба, завершившегося свержением Башара Асада, выступает против продолжения военного присутствия Москвы в стране.