Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

В парламенте Словакии трехпартийная коалиция лишилась большинства

Правящая в Словакии трехпартийная коалиция лишилась парламентского большинства после исключения из входящей в нее партии "Глас" ("Голос") двух депутатов, критиковавших проект реформы уголовного законодательства. Об этом сообщает EFE.

"Никто из нас не желает досрочных выборов. Нужно подождать и посмотреть, к чему приведут переговоры, и, если они к чему-нибудь приведут, посмотрим, что произойдет дальше", - заявил один из этих депутатов - Радомир Шалитрош.

В правящую парламентскую коалицию, костяк которой составляют депутаты от партии "Смер" ("Движение") премьер-министра Словакии Роберта Фицо, также входят депутаты от "Гласа", упомянутые двое депутатов, бывшие члены этой партии, депутаты от Словацкой национальной партии, а также пятеро независимых парламентариев.



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