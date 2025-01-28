Великобритания и Канада расширили санкции в отношении Беларуси.

Так, правительство Великобритании расширило санкционный список по синеокой на девять позиций.

Как говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, введены ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения.

Под рестрикции подпали:

председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко;

руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич;

начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка;

начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик;

завод "Легмаш" в Орше, конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты", разрабатывающее радиолокационные системы предприятие "АЛЕВКУРП".

В МИД Великобритании заявили, что рестрикции применили против физических и юридических лиц, которые причастны к нарушению прав человека или "оказывают поддержку России в войне с Украиной". Кроме того, прошедшие 26 января в Беларуси выборы президента, победу на которых одержал Лукашенко, были фиктивными.

В свою очередь власти Канады внесли 12 предприятий и 10 физических лиц из Беларуси в санкционные списки. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции против 10 физических и 12 юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Беларусь)", - сказано в документе.

Санкции вводятся за "продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека", а также за поддержу Минском Москвы.

Среди тех, кто попал в списки, указан председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко.

Санкции, в частности, также введены в отношении КГБ Беларуси, минского ОМОНа, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики, завода "Легмаш", конструкторского бюро "Беспилотные вертолеты", ОАО "ВИСТАН", ОАО "Минский подшипниковый завод", АО "СтанкоГомель".