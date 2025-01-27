В Евросоюзе президентские "выборы" в Беларуси считают фиктивными

В Евросоюзе не считают состоявшиеся в Беларуси выборы свободными и пообещали продолжить санкционное давление на белорусские власти. Об этом сообщает дипломатическая служба ЕС.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не являются ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает настоящего права голоса в вопросе о том, кто управляет его страной", - говорится в заявлении Верховного представителя по иностранным делам Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения Марты Кос.

В ЕС считают, что в Беларуси подавляются права человека, ограничиваются участие в политическом процессе и доступ к независимым СМИ.

В заявлении содержится призыв к Минску "немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных - более тысячи произвольно задержанных, в том числе сотрудника Представительства Европейского союза".

ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры против властей Белоруссии, "одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, демократическим силам Беларуси в изгнании, а также культуре Беларуси".

"Как только Беларусь встанет на путь демократического перехода, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов", - сказано в заявлении.

По данным Центризбиркома Беларуси Лукашенко получил на "выборах" 86,82% при явке 85,7%.