Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету с зашифрованными словами

Национальный банк Украины 23 января 2025 года ввел в обращение памятную монету "Служба внешней разведки Украины" номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты в центре изображен крест, который является основным элементом новой символики и ведомственных поощрительных отличий Службы внешней разведки Украины. В центре креста - Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезубец), обрамленный лозунгом службы латиницей - OMNIA VINCIT VERITAS ("ИСТИНА побеждает ВСЕ").

На реверсе монеты размещен стилизованный трезубец, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

"Служба внешней разведки Украины объявила конкурс среди специалистов по дешифровке, которые в течение определенного периода смогут расшифровать закодированное послание. Текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через шесть месяцев с даты введения ее в обращение", - говорится в сообщении.

Памятная монета "Служба внешней разведки Украины" введена в обращение 23 января 2025 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж - до 75 тыс. штук в сувенирной упаковке.