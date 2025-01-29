НБУ вновь сдвинул сроки тестовых платежей в е-гривне

Нацбанк Украины готовит полноценный пилотный проект е-гривны, который проведут с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. Об этом сообщил замглавы НБУ Алексей Шабан в своей колонке в «Экономической правде».

По его словам, участники получат возможность протестировать CBDC в различных типах операций, включая P2P-переводы, оплату товаров и услуг, бюджетные платежи, пожертвования и получение зарплат.

«Это позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, будет ли она удовлетворять потребности пользователей, эффективна ли ее программируемость», - объяснил Шабан.

По итогам тестирования примут решение о масштабном выпуске е-гривны.

В случае его одобрения цифровая форма национальной валюты станет дополнением к наличным и электронным средствам, но не заменит их.

При этом НБУ обеспечит конфиденциальность при использовании е-гривны.

«Нацбанк не будет владеть какой-либо персональной информацией о пользователях и иметь к ней доступ. Он будет выступать исключительно в роли оператора платформы е-гривны, обеспечивая ее непрерывное и безопасное функционирование», - добавил Шабан.

Сроки старта пилотного проекта замглавы регулятора не назвал.

Первые шаги по внедрению е-гривны НБУ предпринял еще в конце 2016 года. Предварительное тестирование инновационного платежного решения стартовало в июне 2017 года. В ходе него Нацбанк выпустил монеты на сумму около 5000 гривен.

В феврале 2020 года НБУ совместно с блокчейн-компанией Distributed Lab представил MVP системы цифровой гривны.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон «О платежных услугах», который в том числе регламентирует общие принципы выпуска CBDC.

Напомним, в ноябре 2022 года НБУ представил проект концепции е-гривны участникам рынка виртуальных активов и представителям банков и финучреждений.

В январе 2023 года украинский «Таскомбанк» обнародовал результаты пилотного тестирования выпуска электронных денег в сети Stellar. После этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о желании стать одним из первых пользователей е-гривны, а его ведомство призвало ускорить запуск цифровой нацвалюты.