Глобальные фонды здравоохранения просят больше частных инвестиций

Один из крупнейших в мире глобальных доноров в сфере здравоохранения обратится к частному сектору с просьбой резко увеличить пожертвования, поскольку беспокойство относительно нехватки государственных взносов растет после решения США выйти из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет Reuters.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией сообщил, что он попросит почти на 50% больше средств от частных лиц, включая благотворительные организации и компании, на общую сумму 2 миллиарда долларов, когда начнет новый раунд финансирования позже в этом году.

Исполнительный директор Питер Сэндс заявил, что план, который должен быть объявлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, уже был разработан еще до выборов в США в ноябре. По его словам, международные группы по оказанию помощи борются с жестким финансовым климатом во всем мире, а также с растущим спросом на их работу - от преодоления конфликтов до реагирования на изменение климата.

Во время последнего раунда финансирования Глобальный фонд собрал $15,7 млрд на свою работу в течение трех лет. Из них $1,3 млрд поступило от частного сектора, в частности от благотворительных организаций, таких как Фонд Гейтсов, и компаний, таких как горнодобывающий гигант Anglo American и японская фармацевтическая компания Takeda. Фонд объявит общую сумму средств, которую он ищет на следующий период работы, 2027-2029 годы, позже в этом году.

США исторически являются крупнейшим донором Фонда, пообещав предоставить $6 млрд во время последнего раунда финансирования. Взносы страны во время первого президентского срока Трампа с 2016 по 2020 год были подобными взносам предыдущих администраций.

В понедельник состоялась вторая инаугурация Трампа, и он быстро решил выйти из ВОЗ и заморозить международную помощь, что вызвало шок в мировом сообществе здравоохранения во всем мире.