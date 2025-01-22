Европарламент призвал не признавать "итоги выборов" в Беларуси

Европарламент 22 января подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом к ЕС не признавать "президентские выборы", которые пройдут в Беларуси 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Текст резолюции поддержали 429 голосами "за", 205 депутатов проголосовали "против" и 23 воздержались.

"Европарламент призывает ЕС, стран-членов и международное сообщество не признавать легитимность <...> Лукашенко как президента после этого голосования", – говорится в резолюции.

Отмечается, что Лукашенко является бессменным руководителем страны с 1994 года и на этот раз, в отличие от выборов 2020 года, его "конкуренты" являются исключительно формальными кандидатами.

Резолюция призывает ЕС и партнеров расширить и усилить санкции против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к внутренним репрессиям и к участию Беларуси в российской агрессии против Украины.

В свою очередь МИД Беларуси нервно отреагировал на проект резолюции Европарламента, назвав его "грубейшим вмешательством в суверенные дела страны в период избирательной кампании".

"В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе в том числе указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано", - сказал представитель МИД Анатолий Глаз.

На прошлой неделе в Госдепе США также отметили, что выборы в Беларуси "не могут быть свободными в условиях репрессий".