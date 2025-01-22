Новый пакет помощи Украине вызвал ожесточенные споры в Германии

В преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Германии в феврале 2025 года, среди партий предыдущей правительственной коалиции возникли ожесточенные споры по поводу нового пакета помощи Украине, в ходе которых бывшие партнеры обвиняют друг друга во лжи. Об этом пишет Tageschau.

Социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы, которые правили в ФРГ с 2021 года, заявили о поддержке нового пакета помощи Киеву, который следует одобрить еще до новых выборов в Бундестаг, но резкие споры возникли по поводу способа предоставления этой помощи.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц согласился поддержать пакет только в том случае, если он будет оплачен за счет кредита. По его словам, в противном случае финансировать помощь Украине придется за счет немецкой системы соцобеспечения и пенсионеров.

Свободные демократы, которые выступают против увеличения госдолга, обвинили Шольца во лжи и в попытке настроить пенсионеров против Украины. Шольц, в свою очередь, обвинил во лжи своих оппонентов.

Отвечая на вопросы журналистов, кто именно говорит неправду, Шольц сказал: "все те, кто пытаются игнорировать простой вопрос: как мы за это заплатим?"

Размер спорного пакета составляет три миллиарда евро.

В преддверии выборов самой популярной партией в Германии является Христианско-демократический союз, лидер которого Фридрих Мерц, вероятно, возглавит следующее правительство Германии.