Последнее обновление: 22.01.2025 10:13

В Беларуси расширили список оснований для аннулирования доменных имен

Приказом Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) № 6 от 17 января 2025 года расширен список оснований для аннулирования доменных имен. Соответствующие изменения внесены в Инструкцию о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне.

Согласно документу, власти будут аннулировать "способные причинить вред национальным интересам" домены.

"При выявлении доменного имени, способного причинить вред национальным интересам Республики Беларусь, администратор национальной доменной зоны вправе принять решение об аннулировании записи о его регистрации. Доменное имя, запись о регистрации которого аннулирована в соответствии с частью первой настоящего пункта, вносится в специальный перечень", - говорится в добавочном пункте инструкции.

Понятие "вред национальным интересам" в приказе не расшифровывается.

Ранее было принято решение, что домен аннулируется в случае включения информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора в республиканский список экстремистских материалов.

Домены, аннулированные из-за угрозы "национальным интересам", будут включаться в тот же перечень, что и "экстремистские".



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