Сахар на мировом рынке подешевел до минимума с 2021 года

Фьючерсы на сахар-сырец в США снизились в цене до минимума с лета 2021 года на ожиданиях возобновления экспорта из Индии и хорошего урожая в Бразилии.

Котировки мартовских фьючерсов на сахар на бирже ICE упали на 2,5% до 17,77 цента за фунт. Ранее в ходе торгов они опускались до 17,61 цента за фунт.

Власти Индии, второго по величине производителя сахара в мире, выдали квоту на экспорт до 1 млн тонн сахара в текущем сельскохозяйственном году, который завершается в конце сентября. Всего страна ожидает произвести свыше 27 млн тонн сахара в этом сельхозгоду, пишет Trading Economics.

Вместе с тем благоприятные погодные условия для плантаций сахарного тростника в Бразилии, ведущем мировом производителе сахара, привели к повышению прогнозов урожая в стране.

Кроме того, снижение цен на этанол заставило фермеров направлять больше тростника на переработку в сахар, а не на производство биотоплива.