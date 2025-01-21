Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должна быть усилена, а не ослаблена. Китай продолжит оказывать поддержку ВОЗ в выполнении ее обязанностей. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на запрос относительно опубликованного в понедельник распоряжения президента США Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.

По его словам, будучи авторитетной международной организацией в области глобального общественного здравоохранения, Китай, как всегда, будет поддерживать ВОЗ в выполнении ее обязанностей, углублять международное сотрудничество в области общественного здравоохранения, укреплять глобальное управление здравоохранением и содействовать созданию сообщества единого здравоохранения человечества, пишет Синьхуа.