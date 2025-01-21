Последнее обновление: 21.01.2025 13:21

Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

Категории: США ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), документ опубликован Белым домом.

По мнению нового президента США, его страна платит организации слишком много денег по сравнению с другими.

"Китай, население которого составляет 1,4 млрд человек, составляет 300% населения Соединенных Штатов, однако его вклад в ВОЗ почти на 90% меньше", - говорится в документе.

Трамп подписывает указ о выходе США из ВОЗ второй раз.

В 2020 году (во время первого президентского срока – прим.) Трамп объявлял о выходе из ВОЗ, в тексте исполнительного распоряжения говорилось, что организация не проводит необходимые реформы и неверно действовала во время пандемии COVID-19.

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