ЕС обратился в ВТО из-за практики Китая в отношении европейских патентов

Еврокомиссия запросила консультации во Всемирной торговой организации из-за несправедливых торговых практик Китая в сфере интеллектуальной собственности. Заявление об этом обнародовала пресс-служба Еврокомиссии.

Жалобы касаются предоставления китайским судам права устанавливать обязательные ставки роялти "глобального действия" для основных стандартных патентов ЕС, в частности в отношении технологий 5G, без согласия владельца патента. Это заставляет европейские технологические компании снижать ставки, а китайские производители таким образом получают более простой доступ к соответствующим европейским технологиям.

ЕС считает такой подход нечестной игрой и вмешательством в компетенцию европейских судов по патентным вопросам.

"Еврокомиссия твердо убеждена, что такие практики не соответствуют соглашению ВТО по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS). Поскольку с Китаем не удалось достичь удовлетворительного решения на основе переговоров, ЕС вынужден запросить консультации как первый шаг в рамках процедуры урегулирования споров в ВТО с целью обеспечить, что его технологические компании, в частности в сфере телекоммуникаций, смогут эффективно реализовывать свои патентные права и защищать свои инвестиции в инновации", – говорится в заявлении.

Если первый шаг с консультациями не обеспечит удовлетворительного решения в течение 60 дней, ЕС готов перейти к спору и будет просить ВТО создать группу для принятия решения по этому вопросу.