Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности президента

Южнокорейские полицейские снова безуспешно попытались обыскать офис службы безопасности и квартиру отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap.

Следователи планировали изъять записи с камер видеонаблюдения, которые позволили бы установить, кто прибыл на встречу с Юн Сок Ёлем в его конспиративной квартире перед прошлогодней попыткой объявить военное положение.

Сотрудники службы безопасности, однако, не допустили полицейских до этих данных.

Предыдущие попытки полиции обыскать эти объекты также потерпели неудачу из-за сопротивления охраны.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Президента обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

В минувшую субботу, 18 января, суд в Сеуле постановил заключить под стражу Юн Сок Ёля.