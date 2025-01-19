Последнее обновление: 19.01.2025 13:00

Нигерия влилась в партнерские ряды БРИКС

Нигерия стала страной-партнером БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии, которая сейчас председательствует в объединении.

Категория стран-партнеров БРИКС была создана на 16-м саммите, который проходил в Казани в октябре 2024 года. Ранее в эту группу вошли Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Полноправными членами БРИКС сейчас являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В сентябре 2024 года стало известно, что заявку на вступление в объединение подала также Турция - страна-член НАТО.

Нигерия - шестая по численности населения страна в мире, и крупнейшая по этому показателю в Африке. Она также является одной из крупнейших экономик континента.



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