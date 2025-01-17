ЕС воспользуется бельгийским указом 1944 года, если Венгрия заблокирует антироссийские санкции

Если Венгрия наложит вето на продление санкций, Евросоюз обратится к национальным законам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Около €190 млрд замороженных российских активов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В отсутствие санкций у компании не будет юридического основания продолжать хранить активы, и «деньги окажутся в России на следующий день», рассказал газете неназванный чиновник.

Бельгийский указ времен Второй мировой войны позволяет королю заблокировать вывоз активов из страны. Таким образом, это позволит обойти вето на уровне отдельной страны.

Администрация короля Филиппа отказалась раскрывать, обсуждался ли с ним этот вопрос. В королевском дворце отметили, что хотя такой указ должен быть подписан монархом, ответственность за него будет лежать на правительстве.

Бельгия и другие страны ЕС, впрочем, надеются, что им удастся договориться с Будапештом о продлении санкций против России. Один из источников FT отметил, что если Брюссель воспользуется указом 1944 года, это нарушит двустороннее инвестиционное соглашение между Россией и Бельгией.

Для того, чтобы продлить санкции еще на шесть месяцев, все страны Евросоюза должны одобрить это решение.