Пенсионные фонды мира заинтересовались криптовалютами на фоне стремительного роста Bitcoin

Пенсионные фонды начинают осторожно инвестировать в Bitcoin, что свидетельствует о том, что даже традиционно консервативные сферы финансов не могут игнорировать потенциально высокие прибыли от криптовалют. Об этом пишет газета Financial Times.

Среди крупнейших держателей фондовых рынков США, ориентированных на криптовалюты, являются пенсионные программы штатов Висконсин и Мичиган. Некоторые пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также недавно сделали небольшие инвестиции в Bitcoin через фонды или деривативы.

Эксперты отмечают, что прошлогодний рост Bitcoin, который подорожал более чем вдвое до $100 000, привлек внимание даже консервативных распорядителей средств.

Аналитики криптовалют прогнозируют дальнейшее удвоение цены в этом году на фоне прихода про-криптовалютной администрации Трампа. Избранный президент пообещал сделать США "мировой супердержавой биткоина" и прекратить регуляторное давление на сектор.

Мэтт Скотт, консультант компании Mercer, которая предоставляет советы пенсионным фондам в Великобритании, отметил: "После дня выборов мы получили шквал запросов - распорядители фондов не хотят оставаться в стороне, если на рынке появился горячий актив, о котором они ничего не знают".

Большинство пенсионных фондов используют регулируемые биржевые инвестиционные фонды (ETF), одобренные в прошлом году, которые инвестируют в криптовалюту от имени инвесторов и отслеживают цену токенов, таких как Bitcoin и Etherium.

В конце сентября Инвестиционный совет штата Висконсин был 12-м по величине акционером Bitcoin-ETF компании BlackRock, доля которого сейчас стоит около $155 млн после скачка фонда на 50% в этом квартале.

Штат Мичиган занимает шестое место среди акционеров Etherium-ETF компании Grayscale, его доля оценивается в $12,9 млн по состоянию на ноябрь. Мичиган также является 11-м по величине держателем ETF ARK 21Shares Bitcoin, управляемого инвестором Кэти Вуд, который вырос на 14% после выборов.

Возвращение пенсионных фондов к криптовалютам произошло после значительных потерь во время кризиса рынка два года назад.

В Великобритании консалтинговая компания Cartwright сообщила о своей первой сделке с Bitcoin, когда небольшая пенсионная компания стоимостью £50 млн вложила около £1,5 млн непосредственно в Bitcoin, а не через ETF, надеясь на высокие прибыли для покрытия дефицита финансирования.

Сэм Робертс, директор по инвестиционному консалтингу в Cartwright, отметил, что хотя пенсионная индустрия движется медленно, этот год может стать "очень интересным" в контексте решений фондов об инвестициях в криптовалюты.

По его словам, более 50 отдельных вкладчиков обратились к компании с просьбой перевести их пенсии полностью в криптовалюту.