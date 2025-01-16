Власти Китая инициировали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов low-end (наименее производительные, бюджетные процессоры), что является одним из самых мощных ответных шагов на введенные Вашингтоном технологические санкции.

Министерство торговли КНР проверит, не дают ли США своим чип-мейкерам несправедливое преимущество путем предоставления им стимулов и грантов, а также оценит, не происходит ли незаконного вытеснения китайских продуктов с рынка, говорится в сообщении ведомства.

Проверка начата в ответ на протесты местных представителей отрасли, отмечают в Минторге.

В сообщении ведомства не называются конкретные производители чипов, однако ряд американских компаний, в том числе Texas Instruments Inc. и Analog Devices Inc. входят в число лидеров в сфере выпуска продуктов low-end, таких как силовые и аналоговые чипы. Они повсеместно используются в современных устройствах - от автомобилей до бытовой техники, помогая, например, регулировать потоки энергии и преобразовывать цифровые сигналы.

США давно обвиняют Пекин в открытом финансировании собственных компаний в нарушение международных торговых соглашений. Американские и европейские чиновники неоднократно высказывали опасения, что китайские компании, быстро наращивающие мощности по выпуску базовых чипов, могут со временем наводнить ими глобальные рынки.

Китайские компании ранее жаловались на действующий в США US Chips Act, в котором заложено порядка $39 млрд на стимулирование компаний к строительству мощностей по выпуску высокопроизводительных (high-end) чипов в США.

Ранее на этой неделе администрация президента США Джо Байдена анонсировала очередной раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира. Новые правила закрывают Китаю доступ к передовым ИИ-системам и вычислительным мощностям для их тренировки.