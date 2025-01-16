В Дании спорят из-за дилеммы по обслуживанию в портах судов с российским СПГ

В Дании вспыхнул политический спор вокруг дилеммы с обслуживанием в портах судов, перевозящих российский сжиженный газ, что формально не нарушает санкций. Об этом сообщает DR.

Премьер Метте Фредериксен раскритиковала верфь Fayard в порту Оденсе из-за того, что там обслуживаются суда, перевозящие российский СПГ.

"Мне непонятно, как датская верфь может способствовать российской войне в Европе. Они должны прекратить это", – заявила Фредериксен.

Ее заявление стало реакцией на несколько публикаций в СМИ о том, что несколько датских компаний обслуживают танкеры, которые помогают России обходить западные санкции.

Представитель правопопулистской Датской народной партии Алекс Арендтсен начал заступаться за верфь, заявив, что формально никаких нарушений в этом нет, поскольку эти корабли не ходят под российским флагом и не в санкционном списке.

"Премьер не должна что-то упрекать верфи и их работников, они не делают ничего неправильного. Речь не идет о каком-то нарушении закона.... Верфи и их сотрудники не должны брать на себя функции полиции. Поэтому Метте Фредериксен должна обращаться к своим коллегам в ЕС и позаботиться, чтобы были четкие правила и чтобы в этой сфере также были санкции", – отреагировал он.

С похожими комментариями выступила и представительница правопопулистских Датских демократов Лиз Бех. "Странно, что премьер-министр только сейчас узнала об этом, потому что мы спрашивали об этом раньше и получили ответ, что здесь ничего нельзя сделать из-за правил, которые есть на уровне ЕС", – заявила она.

В СМИ отмечают, что проблема была известна и раньше. В частности, в сентябре мэр Оденсе описывал правительству эту проблему, объяснял министру транспорта, что верфь не имеет юридических причин отказать судам в обслуживании и призвал ужесточить соответствующее законодательство.

Министр промышленности и торговли Морген Бедсков ответил, что проблема действительно есть, но ее лучше всего решать общим решением на уровне ЕС.

Бедсков в письменном комментарии отметил, что Дания уже предлагала внести в санкции ЕС против России запрет принимать суда, привлеченные к перевозке российского СПГ. "Мы все еще работаем над тем, чтобы это произошло", – отметил он.

Одновременно он выразил мнение, что компании могут руководствоваться не только буквой закона. "Датский бизнес должен принципиально решить, на какую сторону истории они становятся. Многие компании решили действовать немного шире, чем рамки санкций, и я могу только приветствовать такой подход", – прокомментировал министр.

Напомним, в ЕС продолжаются обсуждения 16-го пакета санкций против России, в который могут войти и дополнительные меры против так называемого "теневого флота".

Внимание к этой теме особенно обострилось после рождественского инцидента в Финском заливе, когда в один день оказались поврежденными сразу несколько подводных кабелей. Виновником считают танкер, который причисляют к "теневому флоту".