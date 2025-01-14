Последнее обновление: 14.01.2025 18:00

Администрация Байдена готовит запрет почти всех китайских автомобилей на рынке США

Администрация президента США Джо Байдена завершает работу над ограничениями, которые фактически запретят почти все китайские легковые и грузовые автомобили на рынке страны. Об этом пишет Reuters.

В сентябре Министерство торговли США предложило полный запрет на ключевое китайское программное и аппаратное обеспечение в электромобилях на американских дорогах.

В окончательном варианте от ограничения освобождаются транспортные средства весом более 10 000 фунтов, что позволит китайской компании BYD продолжить сбор электробусов в Калифорнии.

Новые требования США запрещают китайским автомобильным компаниям тестировать беспилотные автомобили на дорогах США. Кроме того, ограничения распространяются на российские транспортные средства и комплектующие.

В то же время запреты не будут распространяться на китайское программное обеспечение, разработанное до вступления в силу новых ограничений, если оно не поддерживается китайской фирмой.

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, также хочет предотвратить импорт китайских автомобилей, но благосклонен к китайским автопроизводителям, собирающим транспортные средства в США.



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