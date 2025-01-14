Танкер с российским СПГ успел доставить газ в Испанию до вступления в силу санкций США

Танкер с российским сжиженным природным газом, на который на прошлой неделе США наложили санкции, прибыл в Испанию.

Судно воспользовалось временным промежутком перед вступлением в силу штрафных мер, пишет Bloomberg.

Танкер Cool Rover, в прошлом месяце загрузившийся на экспортном заводе Газпрома "Портовая" на северо-западе России, пришвартовался к импортному терминалу Уэльва в Испании.

В конце прошлой недели "Портовая" была среди ряда компаний, попавших в список последних и наиболее агрессивных санкций США против России.

Согласно сообщению Минфина США, для сделок с "Портовой" установлен период свертывания деятельности до 27 февраля. Покупатели по-разному интерпретируют, что подпадает под этот период и до какого времени он будет продолжаться.

Отмечается, что новые санкции являются последним шагом США, направленным на удержание покупателей СПГ от импорта российского топлива.