Германия в январе развернет в Жешуве ЗРК Patriot

В январе Германия планирует разместить в польском Жешуве, недалеко от украинской границы, системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, Германия "хорошо знает, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, когда речь идет о помощи Украине".

"Не имею детального расписания своих встреч на ближайшие две недели, особенно учитывая, что сейчас избирательная кампания в Германии, но еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что это в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", – поделился глава Минобороны Германии.

Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в этом деле согласовываются последние детали.

"С января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясёнка" в Жешуве взял НАТО, формируя свою миссию. И здесь наши союзники заявили о своей готовности. Первым, кто объявил свою помощь в поддержке и защите был министр Писториус, за что я очень благодарен", – сказал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что "Ясёнка" – это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах.

"Более 90% помощи идет через Польшу, а значит, тем более эта союзническая поддержка нужна", – добавил польский глава оборонного ведомства.

В понедельник, 13 января, министры обороны Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании встретились в Варшаве, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности в новом пятистороннем формате, созданном после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В декабре стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

8 января 2025 года в Польше объявили, что норвежские истребители F-35 начали боевое дежурство в стране.