В деле судна Eagle S появился девятый подозреваемый по статье "Причинение тяжкого ущерба и нарушение телекоммуникаций". Об этом сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии.

Всем членам экипажа, находящимся под подозрением, запрещено покидать Финляндию, пишет Yle.

Финская полиция считает, что якорем нефтяного танкера Eagle S в Рождество, 25 декабря, был поврежден электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также четыре коммуникационных кабеля.

Судно находится под арестом в Финляндии.

В понедельник, 13 января, сообщалось, что представители Островов Кука, под чьим флагом ходит Eagle S, посетили Финляндию 9-10 января. Они также поднялись на борт танкера. По данным Traficom, сотрудничество между представителями Островов Кука и властями прошло успешно.