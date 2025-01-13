Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Китая из-за санкций США

Три танкера, перевозящие более 2 млн баррелей российской нефти, застряли в водах на востоке Китая после введения против них санкций со стороны США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания судов.

Судно Huihai Pacific должно было прибыть в порт Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тыс. баррелей нефти марки Espo из российского тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца. В выходные танкер сменил курс и сейчас стоит в открытом море, загруженный нефтью.

Это судно вместе с другими попало под агрессивный пакет санкций, направленных против российского экспорта нефти.

Под санкции попали несколько танкеров и по меньшей мере один трейдер, занимающийся торговлей нефти сибирской марки Espo.

Судно Mermar вышло из Козьмино 5 января с более чем 755 тыс. баррелей нефти Espo и должно было зайти в порт Яньтай на этой неделе, но сейчас ждет у побережья.

Судно Olia вышло из российского порта 7 января с почти 709 тыс. баррелей нефти и также направлялось в Яньтай, но сейчас стоит в Желтом море.