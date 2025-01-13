Цены на нефть эталонных марок с утра повышаются

Цены на нефть эталонных марок сегодня утром повышаются после уверенного подъема в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составлыет $81,16 за баррель, что на $1,4 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $2,84 до $79,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $1,47 до $78,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,65 (3,6%), до максимальных с 7 октября 2024 года $76,57 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский - 3,5%.