Беларусь в мировом рейтинге паспортов занимает 62 место из 199. Об этом свидетельствует новый рейтинг Henley & Partners.

Таким образом, белорусы могут без визы посещать 81 страну.

На первом месте находится сингапурский паспорт, с которым без визы можно посещать 195 стран мира. На втором месте японский паспорт (193 страны), на третьем — обладатели паспортов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Испании и Южной Кореи (192 страны).

Самыми закрытыми странами мира являются Пакистан, Йемен, Ирак, Сирия и Афганистан.

Индекс паспортов Henley – авторитетный рейтинг всех паспортов мира по количеству направлений, в которые их владельцы могут получить безвизовый доступ (или доступ с визой по прибытии). Индекс базируется на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую и точную в мире базу данных туристической информации.