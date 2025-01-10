Мировые компании с начала 2025 года разместили долларовые облигации на рекордные $83 млрд

Объемы размещений долларовых корпоративных облигаций инвестиционного и неинвестиционного уровней с начала 2025 года по 8 января составили рекордные $83,4 млрд. об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные LSEG.

Наибольшую активность проявили заемщики с высоким рейтингом, включая BNP Paribas, Societe Generale, Toyota и Caterpillar. Ожидается, что американские банки присоединятся к ним позднее в январе после своего сезона отчетностей.

"Рынок силен, поэтому им нет нужды откладывать. Они стараются разместиться как можно скорее", - сказал соруководитель направления финансирования с помощью инструментов инвестиционного уровня JPMorgan Марк Баньер.

Заемщиков стимулируют низкие спреды между доходностью корпоративных и более надежных государственных облигаций. Сейчас они находятся у минимумов за несколько десятилетий.

При этом есть множество рисков для спредов, отмечает глава глобального синдиката высокорейтинговых долговых инструментов Wells Fargo Морин О'Коннор. Среди них - ускорение инфляции, охлаждение экономики, а также возможная пауза в цикле снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и даже переход к их повышению.