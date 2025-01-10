В Беларуси 2025 год объявлен Годом благоустройства

Лукашенко подписал указ № 1, которым 2025 год объявлен Годом благоустройства, сообщает его пресс-служба.

"В 2025 году будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог. Состоится не менее двух республиканских субботников", - говорится в комментарии.

Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.

Указ предусматривает "активизацию волонтерского движения" и реализацию "гражданских инициатив", направленных на благоустройство страны.