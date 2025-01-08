Эстония хочет ротационного присутствия кораблей НАТО в Балтийском море

До весны обеспечивать безопасность инфраструктуры в Балтийском море будет десяток кораблей НАТО. Эстония надеется договориться с союзниками о том, чтобы впредь морское патрулирование осуществлялось на ротационной основе, как это сейчас происходит в воздушном пространстве.

НАТО направит в Балтийское море около десяти дополнительных кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Ожидается, что операция начнется в конце недели и продлится как минимум до апреля.

По словам министра обороны Ханно Певкура, в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы в дальнейшем морские операции осуществлялись на ротационной основе.

"Что касается морского пространства, мы всегда придерживались единого мнения, что с точки зрения охраны, Балтийское море дробить нельзя, и поэтому в НАТО есть договоренность, что страны Балтийского моря будут совместно руководить Центром морских операций для защиты Балтийского моря. На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия. В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением, когда разные страны на основе ротационного порядка вносят вклад в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии", – сказал Певкур в интервью ERR.

На этой неделе Певкур планирует внести в правительство законопроект, который предоставит военно-морским силам более широкие полномочия по реагированию при подозрении на саботаж.

"Это означает, что ВМС будут иметь право вмешиваться и в экономических водах. Что касается территориальных вод, тут нет никаких вопросов, такое право уже есть. Мы напишем закон, который даст ВМС Эстонии право при необходимости вмешиваться и в международных водах в экономической зоне, и делать это с помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны или, например, группы быстрого реагирования или с привлечением иностранных государств", – пояснил Певкур.

По его словам, подготовка этого проекта находится на завершающей стадии. "Я очень надеюсь, что мы сможем обсудить его в правительстве уже в этот четверг. Посыл, безусловно, очень прост: если у кого-то есть осознанное намерение совершить акт против критической инфраструктуры Эстонии, это будет предотвращено или сорвано", – сказал он.