Цены производителей в еврозоне и ЕС в сентябре снизились на 0,6%

В сентябре 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с сентябрем прошлого года цены упали на 3,4%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце уменьшились также на 0,6%. В годовом выражении цены понизились на 3,3%.

Наибольшее падение цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Эстонии (-3,6%), Испании (-2,4%) и Румынии (-2,2%). Самое заметное повышение наблюдалось в Ирландии (4,8%), Финляндии (1,0%) и Греции (0,7%).

В годовом выражении наибольшее падение было в Словакии (-18,5%), Люксембурге (-9,9%) и Латвии (-7,4%). Наибольший рост зафиксирован в Ирландии (1,5%), Португалии (1,0%), Чехии и на Мальте (0,6%).